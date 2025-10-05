Tutto pronto per la terza puntata di Domenica In: il 5 ottobre, a partire dalle 14.00 su Rai1, torna il tradizionale appuntamento con l’allegria e le emozioni dello show della domenica pomeriggio, condotto come sempre da un’instancabile Mara Venier dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La puntata si preannuncia ricca di ospiti e momenti di intrattenimento che spaziano dall’attualità al gossip, con la partecipazione fissa di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del 5 ottobre. Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Domenica In 5 ottobre, tra gli ospiti Corinne Cléry e Luca Barbareschi