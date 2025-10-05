Anticipazioni Amici del 5 ottobre | Ilary Blasi giudice d’eccezione Ospiti ed esibizioni

La seconda puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda domenica 5 ottobre 2025. Le anticipazioni sono svariate e ci svelano come sono andate le prove dinanzi ai professori. Spazio poi a degli ospiti speciali in qualità di giudici delle varie esibizioni, tra cantanti e ballerini. Ospiti speciali della seconda puntata. Sono finiti in sfida ben cinque allievi, scelti dai giudici e dai concorrenti. Le cose si fanno complicate per Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde, a rischio banco. Scendendo nel dettaglio, la cantante Frasa e la ballerina Matilde finiscono in sfida perché sono ultimi nelle proprie categorie. 🔗 Leggi su Dilei.it

