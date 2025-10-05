Ansia Napoli Lobotka e Politano ko | cosa trapela sulle loro condizioni

La vittoria in rimonta sul Genoa lascia un sapore dolcissimo per la classifica, ma amarissimo per l’infermeria. In una sola partita, Antonio Conte perde due pedine fondamentali del suo scacchiere, Stanislav Lobotka e Matteo Politano, entrambi per problemi muscolari. Cresce l’ansia in casa Napoli in attesa di conoscere la reale entità dei due infortuni. Prima Lobotka: lo stop improvviso. La sfortuna si è manifestata per prima al minuto 44. A palla lontana, mentre il Napoli attaccava, Stanislav Lobotka si è improvvisamente fermato e accasciato a terra. I compagni hanno subito richiamato l’attenzione della panchina. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Ansia Napoli, Lobotka e Politano ko: cosa trapela sulle loro condizioni

