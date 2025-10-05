Another Love trame dal 6 al 10 Ottobre 2025
La nuova serie turca Another Love debutta su Mediaset Infinity con un episodio al giorno, dal lunedì al venerdì. Un thriller sentimentale che intreccia passione, mistero e segreti inconfessabili. Ecco cosa ci aspetta nella prima settimana, dal 6 al 10 ottobre.? 6 ottobre – Un incontro che cambia tutto Leyla, procuratrice di ritorno a Istanbul, incrocia il cammino di Kenan, giornalista affascinante e carismatico. Tra i due scatta subito una forte attrazione, ma decidono di restare estranei. Il destino, però, ha altri piani: Leyla riceve l’incarico di indagare sull’omicidio di Hamdi Atilbay, un potente uomo d’affari. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
