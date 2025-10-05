Another Love trame dal 6 al 10 Ottobre 2025

Soapvibes.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova serie turca Another Love debutta su Mediaset Infinity con un episodio al giorno, dal lunedì al venerdì. Un thriller sentimentale che intreccia passione, mistero e segreti inconfessabili. Ecco cosa ci aspetta nella prima settimana, dal 6 al 10 ottobre.? 6 ottobre – Un incontro che cambia tutto Leyla, procuratrice di ritorno a Istanbul, incrocia il cammino di Kenan, giornalista affascinante e carismatico. Tra i due scatta subito una forte attrazione, ma decidono di restare estranei. Il destino, però, ha altri piani: Leyla riceve l’incarico di indagare sull’omicidio di Hamdi Atilbay, un potente uomo d’affari. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

another love trame dal 6 al 10 ottobre 2025

© Soapvibes.it - Another Love trame dal 6 al 10 Ottobre 2025

In questa notizia si parla di: another - love

Jennifer Love Hewitt: “Sono stata sessualizzata prima di capire cos’era il sesso”

[WiiU] Wii U GamePad Input Test 1.0.0 : Un Tester Base per il GamePad con LÖVE Potion

Love island usa: il fan-favorite che perderà la stagione 7

another love trame 6Another Love, anticipazioni dal 6 al 10 ottobre della nuova serie tv turca Mediaset Infinity - Kenan e Leyla coinvolti nelle indagini su un efferato delitto nelle prime puntate Another Love, disponibili dal 6 al 10 ottobre su Mediaset Infinity. Come scrive superguidatv.it

another love trame 6Le trame di Another Love - Anticipazioni e trame degli episodi di Another Love, la dizi turca di Mediaset Infinity disponibile dal 6 ottobre 2025 ... Scrive davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Another Love Trame 6