another love anticipazioni dal 6 al 10 ottobre della nuova serie tv turca mediaset infinity

Lunedì 6 ottobre arriverà sulla piattaforma gratuita la nuova serie tv turca Another Love. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, allo scoccare della mezzanotte sarà reso disponibile un nuovo episodio di questa nuova dizi turca il cui titolo originale è Bamba?ka Biri. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate dal 6 al 10 ottobre. Anticipazioni settimanali Another Love: l’incontro tra Kenan e Leyla. Nelle primissime scene di questa nuova avvincente dizi turca vediamo il Procuratore Leyla tornare a Istanbul e recarsi in un ristorante, dove incontra Kenan, un famoso giornalista. Fin dal primo momento appare chiaro che tra i due vi sia una forte attrazione, anche se – subito dopo aver bevuto e ballato insieme – si ripromettono di rimanere due estranei. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

