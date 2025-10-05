Annuncio del super dazio Usa del 107 per cento sulla pasta | colpiti i piccoli produttori
Riceviamo e pubblichiamo una riflessione del presidente di Alpaa Puglia, Antonio Macchia.Il settore agricolo pugliese - e nazionale - è scosso da una serie di crisi che si intrecciano e si aggravano reciprocamente. Tra queste, una delle più recenti e gravi è l'annuncio del super dazio del 107 per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Usa, sulla pasta italiana in arrivo un super-dazio del 107% - Immediata la reazione dell'ambasciata italiana a Washington, oltre che dei ministeri degli Affari esteri e dell'Agricoltura, già attivati per ... Segnala tg24.sky.it
Sulla pasta italiana in arrivo super-dazio Usa del 107% - Stangata in arrivo per la pasta italiana: Il Dipartimento del Commercio Usa ha deciso di aggiungere alla tariffa del 15% già in vigore un nuovo dazio del 91,74%, facendo salire l'imposizione ... Da ansa.it