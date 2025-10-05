l’evoluzione del franchise di james bond dopo “no time to die”. Il futuro della saga di James Bond si trova in una fase di transizione, con molte incognite legate alla scelta del nuovo interprete e alla direzione narrativa. Dopo la conclusione della versione interpretata da Daniel Craig in No Time to Die, il pubblico si interroga sulle prossime mosse della produzione, ora sotto il controllo completo di Amazon MGM Studios. La produzione sta lavorando a un team di alto livello, con Denis Villeneuve come regista e Steven Knight come sceneggiatore, supportati da produttori di rilievo. Ancora non sono stati annunciati dettagli riguardanti il cast. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Annuncio del attore di james bond previsto per il 2026