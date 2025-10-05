Annullato il live di Robbie Williams del 7 ottobre a Istanbul per motivi di pubblica sicurezza

“Mi dispiace moltissimo di non potermi esibire a Istanbul la prossima settimana. Le autorità cittadine hanno annullato lo spettacolo nell’interesse della sicurezza pubblica”: così Robbie Williams ha comunicato che non si esibirà nella città turca. Le autorità hanno annullato il concerto della popstar previsto per il 7 ottobre per ”motivi di sicurezza”, date le numerose manifestazioni di protesta previste in occasione del secondo anniversario dell’assalto di Hamas a Israele degenerato poi nel massacro a Gaza. L’ex Take That si è esibito in Israele nel 2015 e nel 2023 nonostante gli appelli degli attivisti filo-palestinesi a boicottare il Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Annullato il live di Robbie Williams del 7 ottobre a Istanbul per “motivi di pubblica sicurezza”

