Anker ci ha dato la possibilità di provare nel corso delle ultime settimane due dei suoi accessori dedicati alla ricarica di smartphone e PC, l’Anker Nano Charger da 70W ed il PowerBank da 25.000mAh. Anker Nano Charger 70W Il Nano Charger da 70W è un caricatore compatto dotato di 3 porte (una USB-C ed una USB-A) che integra la tecnologia PowerIQ3.0 di Anker, che gli permette di supportare la ricarica rapida su un ampio range di device grazie al supporto sia a Power Delivery (lo standard di USB) che a QuickCharge di Qualcomm. Il caricatore permette di offrire fino a 70W di potenza sulle USB-C, mentre la porta USB-A è limitata a 33W, mentre in caso di utilizzo contemporaneo di più porte la potenza viene suddivisa dando priorità in ordine alla USB-C1 e poi alla USB-C2 e poi alla USB-A, offrendo tra i 5 ed i 22W alla porta secondaria e rispettivamente 60W o 45W sulla primaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anker Nano Charger 70W e Anker PowerBank 25.000mAh: alla prova due accessori per ricaricare Smartphone e PC