Il mondo degli anime è costellato di serie che, pur differendo per stile e ambientazione, condividono un patrimonio comune di influenze e tematiche. Tra queste, spicca la figura di Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball, uno dei franchise più iconici e duraturi nel panorama dell’animazione giapponese. La sua eredità si manifesta non solo attraverso le opere dirette, ma anche nelle numerose produzioni che si ispirano ai suoi stilemi: combattimenti epici, personaggi carismatici e un senso dell’umorismo unico. serie influenti nel mondo dello sh?nen. solo leveling: il potere in crescita. Solo Leveling ha riscosso grande successo internazionale come rappresentazione della fantasia di potere assoluto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Anime moderni da non perdere se ami dragon ball