Anguissa | 4-3-3 o altro modulo è uguale siamo una squadra

Il centrocampista del Napoli e autore del primo gol di oggi contro il Genoa, Frank Anguissa ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la partita. Le parole di Anguissa. Sei stato premiato anche questa sera «Alla fine i tre punti sono più importanti, il premio non mi serve è per mio figlio che ne chiede sempre uno. Per la squadra è importante solo vincere» Sei fondamentale per questo Napoli «Provo ad aiutare la squadra, decide il mister, sono contento di aiutare la squadra e dobbiamo continuare così» Come ti sei trovato oggi col 4-3-3? «4-3-3 o altro modulo è uguale, siamo una squadra e siamo sempre ponti a lavorare e ad ascoltare quello che dice il mister»   L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

