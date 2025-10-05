Angri | Jessica de Ai Tre Monelli è tra le protagoniste di Pizza Girls su Rai Play
"Jessica Sorrentino, pizzaiola de Ai Tre Monelli, è tra le protagoniste di Pizza Girls su Rai Play. Una storia che merita di essere raccontata. Jessica rappresenta una nuova generazione di pizzaiole che stanno ridefinendo un mestiere storicamente maschile. Lo fa con tecnica, creatività e una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Angri. Calcio Eccellenza. Tre hurrà per la vetta - La sfida al vertice tra le prime della classe vede primeggiare l’Angri che asfalta con un perentorio tre a zero la Libertas Stabia. Riporta agro24.it
Angri: tre operai della “Gemis srl” minacciano di gettarsi nel vuoto - Sei mensilità arretrate: tre operai della ditta “Gemis srl” di Palma Campania hanno minacciato di gettarsi nel vuoto. Lo riporta ilgazzettinovesuviano.com