Angolo Terme Carlo Bendotti trovato senza vita in un canalone
Bergamo, 5 ottobre 2025 – È stato trovato senza vita, sul fondo di un canalone nella valle di Padone, in territorio di Angolo Terme, Carlo Bendotti, 83enne di Bratto, località bergamasca al confine con la nostra provincia, di cui si erano perse le tracce sabato mattina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dal soccorso alpino Guardia di Finanza, l’anziano era uscito di casa, senza telefono, per una passeggiata. Arrivato nei pressi del Salto Degli Sposi, tra Castione e Angolo Terme, quando si è trovato probabilmente disorientato ed è scivolato per diversi metri. Non vedendolo rientrare, sabato pomeriggio, i familiari hanno subito allertato i soccorsi: subito si sono messe in moto in tanti, impiegando anche droni con termocamere e unità cinofile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Angolo Terme: Festa della Montagna
XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano Sabato 18 ottobre 2025 Il Comune di Angolo Terme insieme al Comune di Darfo Boario Terme vi invitano a una giornata di trekking, natura e tradizioni locali, in occasione della X edizione di “Lo Pan Ner – I pa - facebook.com Vai su Facebook
Ad Angolo Terme si pensa al carpooling scolastico per gli alunni che frequentano i plessi del paese - X Vai su X
