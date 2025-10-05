Angela Baraldi al Wired Next Fest 2025 | Credo che la divisione tra generazioni sia una fregatura
Cosa penseranno di noi gli archeologi del futuro? La cantautrice e attrice ha provato a rispondere con i brani del nuovo disco 3021, che sembra arrivare da un mondo lontano. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: angela - baraldi
Festa Arci, all'ex Macello tre giorni di concerti e d eventi. Live 99 Posse e Angela Baraldi
Angela Baraldi, si aggiungono due nuove date al tour “3021 live”
Angela Baraldi in concerto a Parma
Al #WNF25 per lo spazio Plug&Talk dal titolo "Immaginarsi tra un millennio" con Angela Baraldi (cantautrice e attrice). Un racconto visionario e personale su futuro, creatività e capacità di immaginare mondi possibili. [In partnership con Visit Trentino e in collab - facebook.com Vai su Facebook
