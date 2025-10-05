Andrea Mandorlini Cuore Interista e custode dei Record

Ilprimatonazionale.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, Mandorlini: “L’Inter deve fare la corsa al Napoli” Andrea Mandorlini è molto più di un ex calciatore: è un pezzo di storia dell’Inter, il difensore grintoso che ha contribuito in modo fondamentale a scrivere una delle pagine più gloriose del club: lo Scudetto dei Record del 1989. Arrivato a Milano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

andrea mandorlini cuore interista e custode dei record

© Ilprimatonazionale.it - Andrea Mandorlini, Cuore Interista e custode dei Record

In questa notizia si parla di: andrea - mandorlini

Mandorlini confida: "Tornerei subito ad allenare lo Spezia, mi è rimasto nel cuore" - Così Andrea Mandorlini, rinomato allenatore con enorme esperienza in Italia tra Verona, ... Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Andrea Mandorlini Cuore Interista