Inter, Mandorlini: “L’Inter deve fare la corsa al Napoli” Andrea Mandorlini è molto più di un ex calciatore: è un pezzo di storia dell’Inter, il difensore grintoso che ha contribuito in modo fondamentale a scrivere una delle pagine più gloriose del club: lo Scudetto dei Record del 1989. Arrivato a Milano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Andrea Mandorlini, Cuore Interista e custode dei Record