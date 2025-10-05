Andrade | Non mi sentirete parlar male della WWE ora punto al titolo AEW

La nuova vita di Andrade lontano dalla WWE. Andrade ha ripreso alla grande la sua carriera dopo il licenziamento dalla WWE, anche se il suo secondo periodo nella federazione di Stamford non si è concluso nel migliore dei modi. In un’intervista rilasciata a TJ Sports, il wrestler messicano ha rotto il silenzio sulla sua uscita dalla compagnia di TKO. Interrogato sulla vittoria del Crash Heavyweight Championship e sul suo addio alla WWE, Andrade ha spiegato di aver inseguito quel titolo per molto tempo. Tutto quello che è successo dopo l’uscita dalla federazione americana, secondo lui, aveva un senso preciso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

