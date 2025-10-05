Ancora rovesci temporali e raffiche di vento | nuova allerta meteo in Puglia e nel Foggiano

Foggiatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno ore ancora all'insegna dell'instabilità e del maltempo per la Puglia e per la provincia di Foggia. Il dipartimento Protezione Civile della Regione ha infatti diramato una nuova allerta gialla di 24 ore per triplo rischio (idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento) in tutto il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

