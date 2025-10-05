Ancora problemi per il Napoli un altro big finisce ko | di chi si tratta

Piove sul bagnato in casa Napoli: dopo Lobotka si ferma un’altro big di Antonio Conte. Che tegola per gli azzurri! Giornata no per il Napoli di Antonio Conte. Dopo l’infortunio di Stanislav Lobotka, avvenuto nel rush finale del primo tempo, la squadra azzurra è andata incontro ad un’altra pesante tegola nella ripresa. In occasione del secondo tempo contro il Genoa, mister Conte si è visto obbligato ad un secondo cambio forzato, chiamando in panchina uno dei suoi uomini chiave. Altro infortunio: che batosta per Conte Seconda batosta per Antonio Conte durante Napoli-Genoa. Dopo il problema muscolare di Stanislav Lobotka, gli azzurri hanno dovuto chiamare in panchina anche Matteo Politano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

