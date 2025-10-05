ancora in cella 15 italiani della flotilla esposto in procura contro israele

Roma, 4 ottobre 2025 – Con i ventisei attivisti sbarcati nella notte e i quattro parlamentari arrivati venerdì sono tornati in trenta, ma ne mancano ancora quindici. Sono i numeri degli italiani della Global Sumud Flotilla che stanno affrontando l’iter di espulsione dopo l’abbordaggio avvenuto a poche miglia dalla Striscia. A seguito del rientro di venerdì di Marco Croatti (M5s), Annalisa Corrado (Pd), Arturo Scotto (Pd) e Benedetta Scuderi (Avs), infatti, sono atterrati in Italia con due voli della Turkish airlines (che ha sostenuto i costi) altri 26 membri dell’equipaggio, dopo un breve scalo a Istanbul. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

