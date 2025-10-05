Derby con la Recanatese oggi per l’ Ancona, per cercare di allungare la striscia vincente. Lo richiede l’inseguimento a Ostiamare – unica squadra ancora a punteggio pieno – e Notaresco, lo vuole la piazza che sembra aver ritrovato entusiasmo dopo le quattro vittorie consecutive, ma sarebbe un risultato utilissimo anche alla proprietà, che ha bisogno non solo dei punti conquistati sul campo ma anche del consenso della città e della tifoseria per proseguire sulla strada intrapresa, nell’attesa di definire i nuovi equilibri interni alla società presieduta da Polci. Quello con la Recanatese è il terzo derby di questo girone d’andata: l’Ancona finora ha vinto a Castel di Lama contro l’ Atletico Ascoli e poi una settimana fa a Castelfidardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ancona alla caccia del pokerissimo. La Recanatese non fa più paura