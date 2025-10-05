Anche Verona ospita con il Wwf l' appuntamento Urban Nature Ferrari | Riscopriamo il valore della natura in città
Il 5 ottobre 2025 Verona ospita la nona edizione di “Urban Nature”, la manifestazione nazionale organizzata dal Wwf e sostenuta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’iniziativa, che coinvolge diverse città italiane, mira a valorizzare la presenza della natura negli spazi. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: verona - ospita
Tocatì a Verona: il Festival internazionale dei giochi in strada ospita il mondo Maori dalla Nuova Zelanda
A Verona il Parco della Provianda ospita due serate di cinema all'aperto
Il Museo Luigi D’Agostino "Ginetto" di Verona ospita la mostra "Ferro e Realtà Velate di Gibo"
Si parte con Hellas Verona-Sassuolo. Il Napoli, domenica alle 18, ospita il Genoa. Fiorentina-Roma e Juve-Roma, i big match. - facebook.com Vai su Facebook
Dal 23 al 26 ottobre 2025, Verona ospita RelazionExpo; subito dopo, dal 24 al 26 ottobre, a Peschiera del Garda torna il V Congresso di Yoga #benessereesalute #greenplanner - X Vai su X
Verona, coniugi mummificati nella villa a Montericco: l'eredità milionaria andrà al Wwf - I corpi mummificati del 75enne Marco Steffenoni e della moglie Maria Teresa Nizzola, 76 anni, sono stati ritrovati il 15 marzo da un grupppo di tre giovani appassionati di «urbex», un'attività che ... Scrive ilmessaggero.it
Coniugi di Verona mummificati in villa, trovato il testamento: "Tutto il patrimonio al Wwf" - La grande villa padronale, che si trova un una zona collinare isolata tra Verona e Negrar di Valpolicella, e tutti i loro beni andranno al Wwf. Riporta tgcom24.mediaset.it