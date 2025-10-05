Anche la Coppa Agostoni è della UAE Emirates! Trionfa Adam Yates Velasco sul podio

Vince sempre la UAE Team Emirates – XRG. Ennesimo trionfo stagionale della squadra emiratina, che festeggia il successo nella Coppa Agostoni 2025 grazie al britannico Adam Yates. Il 33enne di Bury conquista la sua seconda vittoria quest’anno e si impone davanti allo spagnolo Carlos Canal (Movistar) e a Simone Velasco (XDS Astana Team), che si prende un bel piazzamento sul podio. La prima fuga di giornata vede protagonisti Rafal Majka (UAE), Remy Rochas (Groupama-FDJ), Lorenzo Milesi (Movistar), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta) e Jonathan Caicedo (Petrolike). 🔗 Leggi su Oasport.it

