Anche la Coppa Agostoni è della UAE Emirates! Trionfa Adam Yates Velasco sul podio

Oasport.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vince sempre la UAE Team Emirates – XRG. Ennesimo trionfo stagionale della squadra emiratina, che festeggia il successo nella Coppa Agostoni 2025 grazie al britannico Adam Yates. Il 33enne di Bury conquista la sua seconda vittoria quest’anno e si impone davanti allo spagnolo Carlos Canal (Movistar) e a Simone Velasco (XDS Astana Team), che si prende un bel piazzamento sul podio. La prima fuga di giornata vede protagonisti Rafal Majka (UAE), Remy Rochas (Groupama-FDJ), Lorenzo Milesi (Movistar), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta) e Jonathan Caicedo (Petrolike). 🔗 Leggi su Oasport.it

