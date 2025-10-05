Ancelotti e l' aneddoto sulla briscola | Vincente? Quando non pesca bene

Francesco Mauri, membro dello staff di Ancelotti, ha raccontato un particolare aneddoto su Carletto. Guarda la puntata integrale di "Tutti Teorici" su YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ancelotti e l'aneddoto sulla... briscola: "Vincente? Quando non pesca bene..."

Borini racconta un gustoso aneddoto su Carlo Ancelotti: “So tutto, perché non mi avete invitato?”

Ronaldo: "Ho un bellissimo aneddoto con Ancelotti. L'ho conosciuto al Milan e il giorno prima di ogni partita distribuiva i dvd della squadra avversaria e beh, li prendevo ma non li guardavo. Un giorno mi chiese se avessi visto i difensori e il portiere rivali, come

Il Brasile di Ancelotti può vincere il Mondiale? Ecco le quote - Il Brasile di Carlo Ancelotti ha chiuso male il girone di qualificazione riservato al Sudamerica perdendo per 1- Si legge su gazzetta.it

