anatomia di un fallimento

Sono ore difficili, quasi drammatiche, per Maurizio Landini, Elly Schlein, Giuseppe Conte, la cantante Elisa, il comico Iacchetti, ma anche Corrado Formigli, Lilly Gruber e flottanti vari. Quando si dice che la sfiga (di essere comunisti) è un'amante fedele che non ti abbandonerà mai: proprio sul più bello la storia ti volta le spalle e addio piazze piene, barche veleggianti, picchi di ascolti. Già, per la sinistra la sola idea che possa davvero finire in pochi giorni la guerra tra Israele e Hamas è una vera iattura. Che poi possa finire per merito di quel puzzone fascista di Trump non ha alcun senso; che Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini possano dire che "è anche merito mio" addirittura li fa andare ai pazzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

