Amsterdam in migliaia al corteo di ' Linea Rossa' per Gaza
(LaPresse) Migliaia di persone vestite di rosso si sono radunate domenica ad Amsterdam nella terza manifestazione pro-Gaza del movimento ‘Rode Lijn’ (‘Linea Rossa’) dopo quelle dell’Aja di maggio e di giugno che avevano attirato decine di migliaia di partecipanti. L’obiettivo del corteo è spingere il governo dei Paesi Bassi ad adottare misure più dure contro Israele per porre fine alla guerra, che dura ormai da quasi due anni, nella Striscia. La protesta e la marcia di domenica per le strade della capitale olandese si svolgono a meno di quattro settimane dalle elezioni nazionali. La manifestazione è arrivata un giorno dopo le marce di centinaia di migliaia di italiani e spagnoli a Roma, Barcellona e Madrid, sabato, a testimonianza della crescente indignazione internazionale per la campagna militare israeliana a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
