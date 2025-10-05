Il sorriso è grande così, la soddisfazione pure. Ruben Amorim non fa polemiche ma guarda avanti dopo la vittoria contro il Sunderland. Una partita fondamentale. Sapeva che un passo falso sarebbe significato automatico licenziamento dal Manchetser City. Il resoconto del Daily Mail Rúben Amorim ha chiesto ai suoi giocatori di dimostrare con i fatti di essere dalla sua parte, dopo la vittoria contro il Sunderland a Old Trafford che ha alleggerito la pressione sul tecnico del Manchester United. Le reti di Mason Mount e Benjamin Šeško hanno regalato ai Red Devils un successo per 2-0 e ad Amorim un po’ di respiro in vista della sosta per le nazionali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Amorim prende fiato dopo la vittoria: «Giocatori con me al 100%? Dimostriamolo con i fatti» (Daily Mail)