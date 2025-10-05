Amministrazione Copertino il Pd a De Giorgi | Prenda atto della crisi e si dimetta
COPERTINO – Un invito a prendere atto della crisi amministrativa e a dimettersi: il circolo del Partito Democratico di Copertino si rivolge al sindaco, Vincenzo De Giorgi, dopo l’ennesima difficoltà in seno alla sua maggioranza, chiedendo un passo indietro.Nell’ultimo consiglio comunale, infatti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
