Amministrazione Copertino il Pd a De Giorgi | Prenda atto della crisi e si dimetta

Lecceprima.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

COPERTINO – Un invito a prendere atto della crisi amministrativa e a dimettersi: il circolo del Partito Democratico di Copertino si rivolge al sindaco, Vincenzo De Giorgi, dopo l’ennesima difficoltà in seno alla sua maggioranza, chiedendo un passo indietro.Nell’ultimo consiglio comunale, infatti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: amministrazione - copertino

amministrazione copertino pd deCopertino, “la maggioranza del sindaco De Giorgi si sfalda”: il PD chiede chiarezza e responsabilità - “A Copertino la crisi politica dell’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo De Giorgi è ormai conclamata”, sottolinea il Pd. Segnala corrieresalentino.it

Copertino, il Pd: “Il sindaco ha concesso un incarico retribuito a un suo sostenitore”. La replica: “Attacchi privi di fondamento” - Martedì 30 settembre è stato convocato il Consiglio Comunale di Copertino. Secondo corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Amministrazione Copertino Pd De