Amministrative a Carini | il Movimento Libertà Nazionale aderisce al progetto politico di Giovanni Gallina Udc
I dirigenti del movimento Mln, Michele Bellanca, coordinatore provinciale di Palermo, e Francesco Di Stefano, vicepresidente nazionale, hanno deciso di aderire al nuovo progetto politico di Giovanni Gallina (Udc) e costruire un programma politico per Carini.“Crediamo in questo nuovo progetto -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: amministrative - carini
Carini, l'Udc si prepara per le amministrative: "Puntiamo su un programma elettorale innovativo"
"UdC Carini: In cammino per le amministrative 2026" https://www.corrierenazionale.net/2025/09/14/udc-carini-in-cammino-per-le-amministrative-2026/ Gallina: Sarà un programma elettorale innovativo in grado di far voltare pagina a questa Città Villagrazia di