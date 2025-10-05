Domenica 5 ottobre secondo appuntamento in tv con Maria De Filippi e il suo talent Amici allo ore 14.00 su Canale 5. Sono 18 gli allievi della nuova classe della scuola del talent più longevo della tv divisi in 10 cantanti: Riccardo, Penelope, Plasma e Valentina (prof. Zerbi), Michele e Michelle (prof. Cuccarini), Flavia, Frasa, Gard e Opi (prof. Pettinelli); e 8 ballerini: Emiliano, Tommaso e Maria Rosaria (prof. Celentano), Alex, Matilde, Anna e Pierpaolo (prof. Peparini); Alessio (prof. Emanuel Lo). Giudici di gara per la categoria canto: la carismatica conduttrice tv Ilary Blasi e la cantautrice e musicista Paola Turci. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - AMICI, SECONDA PUNTATA: MARIA DE FILIPPI TRA SUPER OSPITI E SFIDE DI BALLO E CANTO