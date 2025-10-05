Amici ospiti e anticipazioni della puntata di oggi

Ildifforme.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 14.10 andrà in onda un nuovo appuntamento con Amici: ospiti Ilary Blasi, Gaia, Sarah Toscano e Paola Turci. Cambia il regolamento della competizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

amici ospiti e anticipazioni della puntata di oggi

© Ildifforme.it - Amici, ospiti e anticipazioni della puntata di oggi

In questa notizia si parla di: amici - ospiti

A Villa Torlonia l'omaggio a Giovanni Pascoli con una serata di poesia e musica, tra gli ospiti la banda 'Amici della musica'

La scaletta e gli ospiti di "Semplicemente Fiorella": mercoledì 10 settembre in tv la bella musica italiana di Fiorella Mannoia con tanti amici

Amici di Maria De Filippi anticipazioni prima puntata del 28 settembre 2025: ospiti e news | Spoiler

amici ospiti anticipazioni puntataAnticipazioni Amici 25, seconda puntata 5 ottobre: cinque allievi in sfida e gli ospiti in studio - Le anticipazioni della seconda puntata del pomeridiano di Amici 2025, che andrà in onda domenica 5 ottobre su Canale 5 ... Riporta fanpage.it

Amici 25, anticipazioni: scontro di fuoco tra due prof, un’allieva si ribella e caos regolamento - Oggi domenica 5 ottobre 2025 su Canale 5 c’è la seconda puntata di Amici 25: il nuovo cast di allievi, ospiti, sfide e spoiler sulle eliminazioni ... Come scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Amici Ospiti Anticipazioni Puntata