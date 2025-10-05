‘Amici’ Gaia e Sarah Toscano ospiti oggi domenica 5 ottobre di Maria De Filippi
(Adnkronos) – Oggi, domenica 5 ottobre, alle 14.00 su Canale 5, torna l’appuntamento con 'Amici', il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventiquattresima edizione. Nel secondo appuntamento stagionale, spazio alla nuova classe composta da 18 allievi: 10 cantanti e 8 ballerini, suddivisi tra le cattedre di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: amici - gaia
L’ex vincitrice di Amici incoraggia i ragazzi: “Ho vissuto l’ansia, ma si può guarire”. Gaia Gozzi condivide la sua battaglia contro i disturbi mentali per aiutare i giovani
Amici, Gaia svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione a Sanremo poi confessa: "Maria De Filippi è stata la prima a..."
Amici 25: secondo appuntamento con Maria De Filippi, ospiti Gaia e Sarah Toscano
Amici 25 torna domenica 5 ottobre con nuove sfide e ospiti speciali. In studio arrivano Gaia, Sarah Toscano e Mida, mentre a giudicare i ragazzi ci saranno volti molto amati tra canto e ballo. Ma non è tutto: le prime sfide e qualche siparietto promettono di - facebook.com Vai su Facebook
‘Amici’, Gaia e Sarah Toscano ospiti oggi domenica 5 ottobre di Maria De Filippi - 00 su Canale 5, torna l’appuntamento con ‘Amici’, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventiquattresima edizione. Come scrive msn.com
Sarah Toscano ha lanciato il nuovo singolo Taki - A febbraio Sarah Toscano, classe 2006, ha partecipato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con la conduzione di Carlo Conti. Si legge su tg24.sky.it