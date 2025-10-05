Amici anticipazioni oggi 5 ottobre | ospiti classifiche e tutto quello che c' è da sapere
Tutto pronto per la seconda puntata di Amici 25. Il talent condotto da Maria De Filippi è da poco partito con la nuova edizione, la 25esima appunto. Tantissimi i talenti che si sono presentati ai casting ma, solo per alcuni di loro, il sogno può continuare. Durante la scorsa puntata, quella. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: amici - anticipazioni
Amici 25: chi c’è nella classe tra primi concorrenti e professori, le anticipazioni
Amici 2025-2026: anticipazioni su data d’inizio, cast e novità
Amici 25, cambiano le regole e una nuova docente viene confermata: le anticipazioni
ANTICIPAZIONI | Ecco cosa vedrete nella seconda puntata del pomeridiano di #Amici25 in onda domani alle ore 14 su #Canale5: https://dag0.short.gy/eFKIEe - X Vai su X
Amici 25 entra nel vivo: la seconda puntata del talent, registrata il 2 ottobre e in onda domenica 5, promette colpi di scena; anticipazioni #Amici25 #AmiciSpoiler #Anticipazioni #5ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni Amici 25, seconda puntata 5 ottobre: cinque allievi in sfida e gli ospiti in studio - Le anticipazioni della seconda puntata del pomeridiano di Amici 2025, che andrà in onda domenica 5 ottobre su Canale 5 ... Secondo fanpage.it
Amici 25, anticipazioni: scontro di fuoco tra due prof, un’allieva si ribella e caos regolamento - Oggi domenica 5 ottobre 2025 su Canale 5 c’è la seconda puntata di Amici 25: il nuovo cast di allievi, ospiti, sfide e spoiler sulle eliminazioni ... Si legge su libero.it