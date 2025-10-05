anticipazioni e dettagli sulla seconda puntata di amici 25. La prossima domenica si terrà la seconda puntata del talent show Amici 25, trasmesso su Canale Cinque. La registrazione dell’evento si è svolta il 2 ottobre, permettendo di anticipare alcuni aspetti salienti e i nomi degli ospiti che parteciperanno come giudici e guest star. L’appuntamento promette numerosi momenti di spettacolo, con sfide tra gli allievi, interventi di personaggi noti e novità nella dinamica del programma. le anticipazioni della puntata di domenica. In questa nuova edizione, Amici introduce alcune innovazioni rispetto alle precedenti stagioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Amici anticipazioni 5 ottobre: ospiti, classifiche e sfide entusiasmanti