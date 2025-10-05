Amici 25 seconda puntata del pomeridiano con Gaia e Sarah Toscano
Gli ospiti e i giudici della seconda puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi 25, protagoniste due ex concorrenti del talent. Domenica 5 ottobre secondo appuntamento in tv con Maria De Filippi e il suo talent show Amici alle ore 14.00 Canale5, sono 18 gli allievi della nuova classe della scuola del talent più longevo della tv divisi in 10 cantanti: Riccardo, Penelope, Plasma e Valentina (prof Zerbi), Michele e Michelle (prof Cuccarini), Flavia, Frasa, Gard e Opi (prof Pettinelli) e 8 ballerini: Emiliano, Tommaso e Maria Rosaria (prof Celentano), Alex, Matilde, Anna e Pierpaolo (prof Peparini) e Alessio, (prof Emanuel Lo). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
