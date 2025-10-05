Amici 25 Opi si confessa | I miei tatuaggi costano meno dello psicologo

Nel corso della seconda puntata del talent show, il cantante ha rivelato il significato dei suoi tatuaggi e ha parlato del legame con il padre e della forza che trova nella musica e nei suoi eroi d'infanzia. Nella seconda puntata di Amici 25, andata in onda oggi, domenica 5 ottobre 2025, su Canale 5, gli allievi della scuola di Maria De Filippi si sono esibiti per la prima volta davanti ai giudici esterni. Per la categoria canto, c'erano Ilary Blasi e Paola Turci, che hanno valutato le performance dei giovani talenti. Tra i protagonisti più commentati della puntata c'è stato Opi, allievo di Anna Pettinelli, che si è aperto con un racconto personale toccante sul significato dei suoi tatuaggi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amici 25, Opi si confessa: “I miei tatuaggi costano meno dello psicologo”

