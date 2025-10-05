La seconda puntata di Amici 25 ha il sapore di quelle domeniche che non si dimenticano: un po’ di risate, qualche polemica, tanta emozione e la solita magia che solo Maria De Filippi riesce a creare. Il pomeriggio di Canale 5 si accende di talento, storie e piccoli drammi, con i nuovi allievi che iniziano a farsi notare e gli ospiti che aggiungono colore e imprevisti. Tra un passo di danza e una tuta di dubbio gusto, il pubblico si divide, ride, applaude, si commuove. E noi, come sempre, siamo qui per dare i voti. Maria De Filippi, equilibrio e saggezza. Voto 9. Maria è il cuore e il cervello di Amici, e lo dimostra ancora una volta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amici 25, le pagelle della seconda puntata: la verità di Celentano (8), l’incertezza di Blasi (6)