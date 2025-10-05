Amici 25 Garrison Rochelle sbaglia il cognome di Mattia | Zenzero | Video Witty Tv

Superguidatv.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Amici 25, Garrison Rochelle, giudice della gara di ballo della puntata di domenica 5 ottobre 2025, ha sbagliato il cognome di Mattia Zenzola. Come lo ha chiamato? “Zenzero”. Ecco il momento con la gaffe durante il suo giudizio. Video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

amici 25 garrison rochelle sbaglia il cognome di mattia zenzero video witty tv

© Superguidatv.it - Amici 25, Garrison Rochelle sbaglia il cognome di Mattia: “Zenzero” | Video Witty Tv

In questa notizia si parla di: amici - garrison

Amici: l’appello di Garrison a Maria De Filippi (c’entra Stefano De Martino)

Garrison senza freni: “Amici? Maria non mi richiamerebbe. De Martino? Non mi aspettavo questo successo”

Garrison torna ad Amici? L'ex coach è sicuro: "Se Maria mi chiama...", poi le parole su De Martino

amici 25 garrison rochelleAmici 25: le pagelle della seconda puntata, il peso delle caselle gialle, i verdetti inaspettati e le prime tensioni - La nuova edizione di Amici entra nel vivo con una puntata densa di piccoli terremoti in classe: giudizi severi, lotte per il rischio sfida e la novità del voto tra compagni ... Riporta msn.com

Ilary Blasi annuncia la sua ospitata ad Amici 25: ma fa una gaffe/ La storia diventa virale - Ilary Blasi torna come giuste esterno di Amici 25: la gaffe della conduttrice ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Amici 25 Garrison Rochelle