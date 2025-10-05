Amici 25 Garrison Rochelle sbaglia il cognome di Mattia | Zenzero | Video Witty Tv
Ad Amici 25, Garrison Rochelle, giudice della gara di ballo della puntata di domenica 5 ottobre 2025, ha sbagliato il cognome di Mattia Zenzola. Come lo ha chiamato? “Zenzero”. Ecco il momento con la gaffe durante il suo giudizio. Video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
amici - garrison
