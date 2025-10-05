Amici 25 chi è Emiliano Fiasco | perché conosce già Maria De Filippi
È uno dei protagonisti di Amici 25, ma in pochi sanno che Emiliano Fiasco ha già calcato il palco dei programmi firmati Maria De Filippi. Con i suoi soli 16 anni, è attualmente il ballerino più giovane della scuola, ma anche uno dei più talentuosi. Kledi, giudice ospite nella seconda puntata, si è detto colpito dal suo livello tecnico. Ma chi è davvero Emiliano? Scopriamo insieme il suo passato televisivo, i suoi traguardi e perché il volto della padrona di casa non gli è affatto nuovo. Emiliano Fiasco, il ballerino più giovane di Amici 25. Classe 2008, Emiliano Fiasco arriva da Roma e ha iniziato a ballare fin da piccolissimo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
In questa notizia si parla di: amici - emiliano
Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 28 settembre: Riccardo ed Emiliano incantano tutti
Amici 25: le scelte di Emiliano, Plasma, Michele e Alex
Amici 25: Emiliano, Michele, Alex e Plasma hanno scelto i loro professori di appartenenza (VIDEO)
Emiliano con ogni suo movimento segue la musica di questa sua prima gara di ballo! Cosa pensate di questa esibizione? #Amici25 - X Vai su X
Dopo aver conquistato il banco di #Amici25, Emiliano incontra la mamma… - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Emiliano Fiasco di Amici 25: “Conosce già Maria De Filippi”/ In che programma ha ballato da piccolo - Amici 25, Emiliano Fiasco emoziona: “Ho preferito ballare che giocare”. Scrive ilsussidiario.net
Il nuovo ballerino di Amici 25 Emiliano Fiasco è già un “professionista” - Il nuovo ballerino che ha ottenuto il banco ad Amici 25 è un volto già molto noto e può considersi quasi un "professionista" ... Secondo ilvicolodellenews.it