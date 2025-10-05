È uno dei protagonisti di Amici 25, ma in pochi sanno che Emiliano Fiasco ha già calcato il palco dei programmi firmati Maria De Filippi. Con i suoi soli 16 anni, è attualmente il ballerino più giovane della scuola, ma anche uno dei più talentuosi. Kledi, giudice ospite nella seconda puntata, si è detto colpito dal suo livello tecnico. Ma chi è davvero Emiliano? Scopriamo insieme il suo passato televisivo, i suoi traguardi e perché il volto della padrona di casa non gli è affatto nuovo. Emiliano Fiasco, il ballerino più giovane di Amici 25. Classe 2008, Emiliano Fiasco arriva da Roma e ha iniziato a ballare fin da piccolissimo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, chi è Emiliano Fiasco: perché conosce già Maria De Filippi