Ilary Blasi giudice ad Amici 25 scatena il caos sui social: fan infuriati, prof in lite e gaffe in diretta Che ci fa Ilary Blasi a giudicare il canto ad Amici? È bastato questo per accendere il fuoco sui social. Durante la seconda puntata di Amici 25, la scelta di Maria De Filippi di mettere Ilary Blasi tra i giudici ha fatto esplodere X (ex Twitter). E no, i fan non l’hanno presa bene. Il pubblico affezionato del talent di Canale 5 si è ribellato: secondo molti, l’ex signora Totti non ha alcuna competenza musicale per valutare i giovani cantanti. Per qualcuno condurre Battiti Live non basta. Per altri, il suo curriculum parla chiaro: il palco sì, ma la musica è un’altra cosa. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Amici 25, bufera su Ilary Blasi: critiche feroci alla scelta di Maria De Filippi