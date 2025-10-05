ABBONATI A DAYITALIANEWS La nuova puntata di Amici 25 è alle porte: la trasmissione di Canale 5 tornerà in onda questa domenica alle ore 14 e, secondo le anticipazioni, sarà ricca di colpi di scena e momenti emozionanti. Gli ospiti della puntata. In questa seconda puntata, registrata lo scorso 2 ottobre, non mancheranno giudici e ospiti d’eccezione. Tra i giudici di ballo troveremo Garrion Rochelle e Kledi Kadiu, mentre nelle gare di canto giudicheranno Paola Turci e Ilary Blasi. La presenza dell’ex moglie di Francesco Totti promette momenti ironici e divertenti, grazie al suo stile unico. Non mancheranno anche ex allievi del programma, tra cui Gaia Gozzi, Sarah Toscano e Mida, ormai affermati nel mondo della musica e dello spettacolo grazie al talent show. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Amici 25, anticipazioni puntata di oggi, domenica 5 ottobre: gli ospiti e le sfide in programma