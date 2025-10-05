Ambrosini è sicuro | Come vivrà Allegri questo Juve Milan? Ne ha viste parecchie Ha fatto anni importanti in bianconero ma…

Ambrosini ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Milan: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore. Ambrosini ha parlato prima di Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. PAROLE – «Per natura non è uno che fa vedere tanto. Un minimo ce l’avrà, ha fatto anni importanti alla Juve. Ma è uno che ne ha viste parecchie, è uno concentrato. Sa che può indirizzare ancora di più il campionato del Milan andando a fare una bella partita»· .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

