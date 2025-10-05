Ambasciatori 2025 | l’economia civile che cambia i quartieri
Nel cuore di Firenze, il Festival Nazionale dell’Economia Civile accende i riflettori su due esperienze che trasformano davvero il vivere quotidiano: il C.I.S.S. 38 del Canavese torinese e le Case di Quartiere di Reggio Emilia. Storie di amministrazione condivisa che uniscono istituzioni, cittadini e terzo settore, mostrando come sostenibilità e innovazione possano diventare pratica concreta, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: ambasciatori - economia
Consegnati i premi agli ambasciatori dell'Economia Civile 2025 - X Vai su X
Bari, via Omodeo vecchio Hotel Ambasciatori Nel 1975 rappresentava gran parte dell'economia della città. #bari #anni70 #hotelambasciatori - facebook.com Vai su Facebook
Festival Nazionale dell’Economia Civile, i Comuni Ambasciatori 2025 - Premiate due esperienze particolarmente significative, che rappresentano il meglio dell’amministrazione condivisa in Italia: il C. Si legge su adnkronos.com
Festival Nazionale dell’Economia Civile, le startup Ambasciatrici 2025 - (Adnkronos) – Terza giornata a Firenze della 7ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che ha visto tornare, come da tradizione, gli Ambasciatori di Economia Civile. Secondo msn.com