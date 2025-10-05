Amauri | Ero con Marchisio e arrivò la telefonata piansi da Torino a Firenze Poi feci un errore

5 ott 2025

Amauri ha raccontato a Fanpage la sua carriera esplosa in Italia con le maglie di Chievo, Palermo e Juventus su tutte. Indimenticabile il capitalo della Nazionale Italiana: "Con Marchisio piansi in macchina da Torino a Firenze". 🔗 Leggi su Fanpage.it

