Amal Clooney è una diva con l'abito color cioccolato | perché ha posato con Donatella Versace

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amal Clooney ha partecipato col marito George agli Albie Awards organizzati dalla Clooney Foundation for Justice e per l'occasione si è trasformata in una diva d'altri tempi con un lungo abito color cioccolato. Per quale motivo ha posato al fianco di Donatella Versace?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: amal - clooney

George Clooney e Amal, la cena sul lago di Como e l'abito che fa impazzire tutti (anche per il prezzo)

I 16 ospiti vip che vivranno il Lago di Como con George e Amal Clooney: oggi l’arrivo a Malpensa

George e Amal Clooney e i 16 ospiti milionari sul Lago di Como senza 'protezione', la novità

amal clooney 232 divaAmal Clooney &#232; una diva con l’abito color cioccolato: perché ha posato con Donatella Versace - Amal Clooney ha partecipato col marito George agli Albie Awards organizzati dalla Clooney Foundation for Justice e per l'occasione si è trasformata in ... Si legge su fanpage.it

George Clooney e Amal Alamuddin a Venezia 80, ma stavolta &#232; il divo ad accompagnare la moglie - Il divo, infatti, è in Laguna in veste di accompagnatore di sua moglie Amal Alamuddin, che è stata ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Amal Clooney 232 Diva