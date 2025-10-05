Alzati se hai le p*** Tu sì que vales Paolo Bonolis e quelle parole con il pubblico

È ripartita con un boom di ascolti la nuova stagione di Tú Sí Que Vales, il talent show del sabato sera di Canale 5 che vede ancora una volta in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto. Lo show, prodotto da Fascino, ha riportato sul palco i numeri, le acrobazie e le esibizioni più incredibili del panorama internazionale, confermandosi uno dei programmi più amati dal pubblico italiano. Tra comicità, talento puro e momenti di grande spettacolo, la prima puntata ha saputo catturare l’attenzione con un mix ben calibrato tra emozione e intrattenimento. >> “Un ca***”. Choc tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli a Tu si que vales: pubblico e studio senza parole L’atmosfera, però, è stata dominata anche dal ritorno di Paolo Bonolis, presenza d’eccezione in questa nuova edizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it