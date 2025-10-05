Altrove o altre volte | la nuova mostra alla Otto Gallery
“Altrove o altre volte”. Andrea Facco, Luca Pancrazzi, Lucio Pozzi e Sean Shanahan.Questo dovrebbe essere il racconto della nuova mostra alla Otto Gallery, ma non è detto che si possa spiegare tutto a parole. Altrove o altre volte è un titolo come un altro, ce n’erano di altrettanto validi, come. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Sabato 11 ottobre sarà inaugurata la mostra “Altrove o altre volte” alla Otto Gallery di Bologna. Esposte opere del nostro docente Andrea Facco @andreafacco_fack assieme a Lucio Pozzi, Sean Shanahan e Luca Pancrazzi. La mostra è a cura di Alberto Zanc - facebook.com Vai su Facebook
Altrove o altre volte - Questa esposizione è il tentativo di mettere a soqquadro alcune regole della pittura: il soggetto, lo stile, il formato, la tecnica. Da itinerarinellarte.it
