Altrove o altre volte | la nuova mostra alla Otto Gallery

Bolognatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altrove o altre volte”. Andrea Facco, Luca Pancrazzi, Lucio Pozzi e Sean Shanahan.Questo dovrebbe essere il racconto della nuova mostra alla Otto Gallery, ma non è detto che si possa spiegare tutto a parole. Altrove o altre volte è un titolo come un altro, ce n’erano di altrettanto validi, come. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: altrove - volte

altrove volte nuova mostraAltrove o altre volte - Questa esposizione è il tentativo di mettere a soqquadro alcune regole della pittura: il soggetto, lo stile, il formato, la tecnica. Da itinerarinellarte.it

Nulla Due Volte dal 26 giugno la nuova mostra collettiva alla Galleria Enrico Astuni di Bologna - ASTUNIpublicSTUDIO, programma espositivo incentrato sulle nuove tendenze dell’arte contemporanea di GALLERIA ENRICO ASTUNI, presenta Nulla Due Volte, mostra collettiva con Thomas Berra (1986, Desio), ... Lo riporta exibart.com

Cerca Video su questo argomento: Altrove Volte Nuova Mostra