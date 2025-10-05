Altri due incidenti nella notte | tensione a Giffoni e Molina di Vietri
Altri due incidenti, nella notte: tra Giffoni Valle Piana a Salerno, una vettura sarebbe precipitata in una scarpata. Fortunatamente, tratte in salvo le tre persone rimaste intrappolate nell’abitacolo. Inoltre, nei pressi di Molina di Vietri, per cause da accertare, un'auto è sbandata, finendo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: incidenti - notte
Notte di incidenti a Como e provincia: gravi schianti a Tremezzina e Como, coinvolti anche giovanissimi
Quattro barche in secca, tre incidenti nautici con un ferito: bilancio della notte del Redentore
Sirene di notte in Brianza: incidenti e soccorsi a ubriachi
In uno degli incidenti sono rimaste ferite due bambine, di cui una in maniera grave LEGGI QUI https://www.palermolive.it/incidenti-nella-notte-a-palermo-due-feriti-gravi-tra-cui-una-bambina/ #palermo #incidenti #palermolive - facebook.com Vai su Facebook
Notte di incidenti nel Nord Sardegna: feriti, scontri e auto ribaltate - X Vai su X
Notte di ordinaria follia. Provoca due incidenti poi sfodera un machete. Catturato dopo la fuga - Provoca due incidenti nel giro di pochi minuti, estrae un machete e lo utilizza per intimidire i presenti, fugge dalla polizia sperando di riuscire a farla franca, prima di essere infine rintracciato ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Due incidenti in poche ore. Aurelia, fuori strada nella notte. Poi tamponamento tra ’curiosi’ - Grosseto, 15 settembre 2025 – Due incidenti accaduti nel giro di poche ore, più o meno nello stesso punto, sulla statale Aurelia, sempre lei. lanazione.it scrive