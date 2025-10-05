Altri 40mila euro per finire cucina e mensa

Il nuovo polo educativo "Il Faro" a Soria è la seconda opera realizzata dal Comune di Pesaro grazie ai fondi del Pnnr, che segue l’inaugurazione della nuova mensa della scuola Pirandello avvenuta nel maggio scorso. Gli investimenti su questa nuova struttura però non sono finiti qui, come spiega il sindaco Andrea Biancani: "Abbiamo previsto ulteriori risorse per completare le finiture di questa nuova scuola – dice – in particolare quelle che riguardano la cucina e la mensa in cui il Comune investirà altri 40mila euro, che stanzieremo nella prossima variazione di bilancio, prevista per fine ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Altri 40mila euro per finire cucina e mensa"

