Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre la Russia ha lanciato uno degli attacchi aerei più massicci dall’inizio dell’invasione su larga scala, colpendo nove oblast ucraini con circa 500 droni e oltre 50 missili, inclusi i balistici “Kinzhal”. Il bilancio provvisorio è di almeno cinque morti e 18 feriti. Le regioni colpite includono Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odesa e Kirovohrad. Le difese ucraine hanno abbattuto 478 bersagli, ma otto missili e 57 droni sono riusciti a colpire obiettivi in 20 località. La regione di Lviv è stata una delle più colpite, con 140 droni e 23 missili cruise. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Altra notte di terrore nei cieli ucraini. Colpito anche un convoglio italiano