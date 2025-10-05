Altopascio sventato furto di bobine di rame al deposito della Terna
Altopascio (Lucca), 5 ottobre 2025 - Nella notte è stato sventato dai carabinieri un tentativo di furto di bobine di rame presso un deposito di «Terna» ad Altopascio, nella provincia di Lucca, in località Marginone. Erano le ore 3 circa, quando è stata segnalata la presenza di sei persone all'interno del cortile dell'azienda, che si stavano muovendo intorno alle bobine di rame. I militari sono intervenuti sul posto in pochi minuti riuscendo a sorprende i sei che a quel punto si sono dileguati nei campi circostanti sfruttando l'oscurità. Dopo un primo sopralluogo i carabinieri hanno accertato che all'interno del cortile della società i ladri avevano abbandonato un furgone, poi risultato essere stato rubato nella notte ad Altopascio presso una ditta di surgelati, che era stato caricato di un grosso quantitativo di rame. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: altopascio - sventato
Altopascio, sventato furto di bobine di rame al deposito della Terna - Indagini in corso per risalire all’identità dei responsabili, un analogo tentativo di furto nello stesso deposito era stato sventato dai carabinieri il 30 agosto scorso ... Segnala msn.com
Ancora un tentato furto al deposito Terna di Marginone: il commando abbandona il rame trafugato - Segnalati in sei dalla sorveglianza in remoto nel cortile della struttura: arrivano i carabinieri e trovano il furgone con il maltolto ... Da luccaindiretta.it