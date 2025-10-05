Altopascio (Lucca), 5 ottobre 2025 - Nella notte è stato sventato dai carabinieri un tentativo di furto di bobine di rame presso un deposito di «Terna» ad Altopascio, nella provincia di Lucca, in località Marginone. Erano le ore 3 circa, quando è stata segnalata la presenza di sei persone all'interno del cortile dell'azienda, che si stavano muovendo intorno alle bobine di rame. I militari sono intervenuti sul posto in pochi minuti riuscendo a sorprende i sei che a quel punto si sono dileguati nei campi circostanti sfruttando l'oscurità. Dopo un primo sopralluogo i carabinieri hanno accertato che all'interno del cortile della società i ladri avevano abbandonato un furgone, poi risultato essere stato rubato nella notte ad Altopascio presso una ditta di surgelati, che era stato caricato di un grosso quantitativo di rame. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Altopascio, sventato furto di bobine di rame al deposito della Terna